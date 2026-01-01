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الصحة : 3 شهداء خلال يوم في قطاع غزة و73,910 منذ بدء العدوان

الأحد 20 سبتمبر 2026 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 3 شهداء خلال يوم في قطاع غزة و73,910 منذ بدء العدوان



غزة /سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,910 شهداء و174,935 إصابة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضافت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء جدد، و21 إصابة.

وبلغ اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1,393 شهيدا، وإجمالي الإصابات: 4,822 إصابة، وبلغ إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض 831 حالة.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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