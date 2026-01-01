قتلى وجرحى في هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية يستهدف موسكو وضواحيها

موسكو /وكالات /

شهدت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة عدد من الأشخاص، فيما تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من اعتراض وإسقاط مئات المسيّرات.

وأعلنت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 249 طائرة مسيّرة خلال فترة لا تتجاوز ساعتين، بين الثالثة والخامسة فجراً، في واحدة من أكبر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب.

وفي أبرز التطورات:

أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن القوات الروسية تصدت لأكبر هجوم بالطائرات المسيّرة يستهدف العاصمة حتى الآن، مشيراً إلى إسقاط أكثر من 1600 مسيّرة على امتداد خطوط القتال منذ يوم أمس، بينها نحو 450 مسيّرة تم اعتراضها على مقربة من موسكو.

اعتبر سوبيانين أن الهدف من الهجوم كان التأثير على سير انتخابات مجلس الدوما الروسي، مؤكداً أن الهجوم لم يحقق أهدافه.

أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف أن قوات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 249 مسيّرة خلال الهجوم.

أسفر الهجوم عن مقتل شخصين في مقاطعة موسكو، وهما رجل مسن في مدينة أوريخوفو-زوييفو وامرأة في مدينة سوفينو.

كما أصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم طفلان.

وتعرضت إحدى المنشآت التابعة لمصفاة نفط في موسكو لأضرار مادية، دون تسجيل إصابات بشرية وفق المعلومات الأولية.

وأدى سقوط إحدى المسيّرات إلى اندلاع حريق في سطح مبنى سكني مكوّن من 21 طابقاً في مدينة رامينسكوي، ما استدعى إجلاء نحو 400 شخص، إضافة إلى تضرر 20 مركبة.

كما اندلع حريق في مجمع مستودعات بمدينة سوفينو، حيث تواصل ثماني فرق إطفاء جهودها للسيطرة على النيران.

وسجلت أضرار في عدد من المنازل الخاصة بمدن رامينسكوي وكولومنا ويغورييفسك، إلى جانب أضرار لحقت بمبانٍ سكنية في لينينسكوي وليتكارينو وإسترا.

كذلك تعرضت منشآت مدنية لأضرار في بلدية فوسكريسينسك بمقاطعة موسكو.

وأعلنت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» إلغاء وإعادة جدولة عدد من الرحلات الجوية بسبب القيود المفروضة على الحركة الجوية في موسكو عقب الهجوم.

من جانبها، كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن السلطات الأوكرانية تحاول التأثير على انتخابات مجلس الدوما الروسي، معتبرة أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقف وراء هذه المحاولات.

يُذكر أن روسيا بدأت يوم الجمعة الماضي عملية التصويت لانتخابات الدورة التاسعة لمجلس الدوما، إلى جانب انتخابات أخرى متزامنة، وتستمر عملية الاقتراع لمدة ثلاثة أيام لتنتهي اليوم الأحد 20 سبتمبر.