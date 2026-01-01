  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المئات يقتحمون الأقصى .. نتنياهو يشارك في صلوات عشية "يوم الغفران

الأحد 20 سبتمبر 2026 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المئات يقتحمون الأقصى .. نتنياهو يشارك في صلوات عشية "يوم الغفران



القدس المحتلة/سما/

اقتحم نحو 100 مستوطن، منذ صباح اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران"، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في باحاته.

ويحتشد مئات المستوطنين منذ صباح اليوم قرب باب المغاربة، تمهيدًا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق، اقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، منطقة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، للمشاركة في مراسم ما تسمى "السَّليحوت" الأخيرة عشية ما يسمى يوم الغفران، وسط انتشار أمني مشدد وحشود كبيرة من المستوطنين.

ووثق مقطع فيديو أداء مستوطنين، بعد منتصف ليل السبت/الأحد، طقوسًا وصلوات تلمودية قبالة باب الرحمة، من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى يوم الغفران، وذلك استجابةً لدعوات أطلقت للتجمع في الموقع وإقامة ما تسمى "السَّليحوت".

الأكثر قراءة اليوم

بينهم نجل وكيل وزارة الصحة ..3 شهداء بينهم طفلة واصابات في قطاع غزة

قاليباف: كابوس "إف-35" انتهى.. وإسقاطها أصبح واقعاً يومياً

الحوثيون يقصفون مطار الرياض بالصواريخ والطائرات المسيرة ..

من لندن إلى وارسو: دعوات عاجلة للاستعداد للحرب وتخزين المواد الغذائية

نتنياهو يختصر زيارته إلى نيويورك ويلغي لقاء إيلون ماسك

من الاغتيالات إلى نسف المباني.. يوم دامٍ جديد في قطاع غزة

أصوات المغتربين تربك نتنياهو.. الليكود يتحرك لمنع عودتهم قبل الانتخابات

الأخبار الرئيسية

تصعيد ميداني في غزة: إغلاق المعابر وعمليات نسف متواصلة بخان يونس والبريج

التوتر يبلغ ذروته.. ترامب يقطع إجازته ونتنياهو يعود وإيران ترفع التأهب إلى "كود 100"

تحذير غير معتاد من واشنطن: خزنوا الماء والطعام الآن.. والتصعيد قد يشعل المرحلة المقبلة

IMG_6915

من لندن إلى وارسو: دعوات عاجلة للاستعداد للحرب وتخزين المواد الغذائية

IMG_6910

دماء جديدة في القطاع.. استهداف مركبة بمدينة غزة يرفع عدد الشهداء اليوم إلى أربعة