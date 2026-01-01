المئات يقتحمون الأقصى .. نتنياهو يشارك في صلوات عشية "يوم الغفران

القدس المحتلة/سما/

اقتحم نحو 100 مستوطن، منذ صباح اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران"، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في باحاته.

ويحتشد مئات المستوطنين منذ صباح اليوم قرب باب المغاربة، تمهيدًا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق، اقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، منطقة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، للمشاركة في مراسم ما تسمى "السَّليحوت" الأخيرة عشية ما يسمى يوم الغفران، وسط انتشار أمني مشدد وحشود كبيرة من المستوطنين.

ووثق مقطع فيديو أداء مستوطنين، بعد منتصف ليل السبت/الأحد، طقوسًا وصلوات تلمودية قبالة باب الرحمة، من الجهة الخارجية لسور المسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى يوم الغفران، وذلك استجابةً لدعوات أطلقت للتجمع في الموقع وإقامة ما تسمى "السَّليحوت".