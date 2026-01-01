تصعيد ميداني في غزة: إغلاق المعابر وعمليات نسف متواصلة بخان يونس والبريج

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 347 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال مركبة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ما اسفر عن استشهاد يحيي حمدونة واصابة تسعة مواطنين كانوا يمرون قرب السيارة التي اشتعلت فيها النيران.

واستشهد بصير منير البرش نجل وكيل وزارة الصحة بغزة في غارة جباليا.

واغتالت طائرات الاحتلال البرش أمام منزله في بير النعجة بجباليا شمال قطاع غزة فيما اصيب مواطن آخر بجراح متوسطة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن رائد ناصر أبو عصر إثر غارة استهدفته في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق غزة.

وفي وقت سابق استشهدت الطفلة ميس بظاظ، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها إثر إطلاق نار داخل مخيم 17 بمدينة الزهراء، وسط قطاع غزة، في 13 سبتمبر/أيلول 2026.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة وشرق البريج وسط القطاع.

وأطلق الطيران المروحي النار بكثافة شرق مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال اغلاق معبر رفح مانعا عشرات المرضى من المغادرة لتلقي العلاج إضافة إلى اغلاق معبر كرم ابو سالم المخصص لدخول البضائع بداعي الأعياد.

الاحصائيات

بلغ عدد الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة خلال الـ48 ساعة الماضية اربعة شهداء و 17 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:1390 شهيدا، إضافة إلى 4801 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 831 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73910 شهيدا، و174914 مصابا.

وأعلنت الصحة أنها أضافت 85 شهيدا إلى الاحصائيات التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء.