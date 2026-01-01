تحذير ناري من أنقرة.. فيدان: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وستدفع الثمن ..

وكالات /سما/

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل "تُشكّل تهديدا ليس للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع".

ودعا فيدان، في حوار مع قناة NTV التركية، إسرائيل إلى تبنّي سياسة خارجية تقوم على السلام والاحترام والتعاون، بما يخدم مصالحها الخاصة ومصالح المنطقة على حدّ سواء.

وحذّر فيدان من أنه في حال لم تفعل إسرائيل ذلك، فإنها لن تواجه عزلة متزايدة على الساحة الدولية فحسب، بل ستتحمّل تبعات ذلك إلى جانب المنطقة بأسرها.

وقال: "في المنطقة قبيل الانتخابات. ما هو هدف نتنياهو؟.. يسعى نتنياهو إلى تعزيز موقعه السياسي داخليا وتقديم نفسه كشخصية لا غنى عنها. وعداؤه لتركيا نابع من ذلك".

وتابع: "نحن لا نستهين بهذا الأمر. نأمل في أن تدعم إسرائيل سياسةً قائمة على السلام والاحترام والتعاون. وإلا، فلن تُعزل فحسب، بل ستدفع الثمن أيضا مع المنطقة. تركيا ليست دولةً تنخدع بمثل هذه الاستفزازات والتحريضات الرخيصة. لدينا شركاء في المنطقة. وطالما بقي الوضع على ما هو عليه، أعتقد أنه سيتم الرد بالمثل. ونؤمن بأن العملية ستكون في صالح الفلسطينيين المظلومين".

وأكد الوزير التركي، في تصريحاته التي تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب على غزة، أن خيار السلام والتعاون هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف.

يُذكر أن تصريحات فيدان تأتي ضمن سلسلة مواقف تركية متكررة تنتقد السياسات الإسرائيلية وتدعو إلى وقف التصعيد وحلّ الصراع على أساس السلام والعدالة.