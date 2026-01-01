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التوتر يبلغ ذروته.. ترامب يقطع إجازته ونتنياهو يعود وإيران ترفع التأهب إلى "كود 100"

الأحد 20 سبتمبر 2026 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التوتر يبلغ ذروته.. ترامب يقطع إجازته ونتنياهو يعود وإيران ترفع التأهب إلى "كود 100"



وكالات /سما/

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التكهنات بشأن تطورات عسكرية محتملة، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض، قاطعاً إجازته في كامب ديفيد قبل موعدها المعلن، فيما اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته الخارجية وعاد إلى تل أبيب.

وتزامنت هذه التحركات مع مؤشرات متسارعة على ارتفاع مستوى التأهب في المنطقة، وسط متابعة حثيثة للتطورات الأمنية والعسكرية.

#عاجل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات رفعت مستوى التأهب إلى "كود 100"، وهو أعلى درجات الجاهزية لدى الحرس الثوري والجيش وقوات إنفاذ القانون الإيرانية.

ويتم تفعيل هذا المستوى عندما ترى القوات المسلحة الإيرانية أن هناك احتمالاً لهجوم وشيك أو تهديداً عسكرياً مباشراً، ما يعكس حالة استنفار غير مسبوقة في البلاد.

كما تزامنت هذه التطورات مع رصد نشاط لافت في محيط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حيث سجل أحد مطاعم البيتزا القريبة ارتفاعاً كبيراً في الطلبات وفق ما يعرف بـ"مؤشر البيتزا"، وهو مؤشر غير رسمي يربطه بعض المتابعين بفترات الأزمات والاستعدادات العسكرية، دون وجود أدلة مؤكدة على دقته.

وتأتي هذه المستجدات بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الرياض، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الحذر لمآلات التصعيد.

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