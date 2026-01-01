الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يبقى الجو غائماً جزئياً لطيفًا في المناطق الجبلية دافئًا في باقي المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.