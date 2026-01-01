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يديعوت : نتنياهو توسل للإمارات لنفس المكالمة مع بن زايد ..

الأحد 20 سبتمبر 2026 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : نتنياهو توسل للإمارات لنفس المكالمة مع بن زايد ..



القدس المحتلة /سما:

تحت ضغط إسرائيلي تقول صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية، اضطرت الإمارات إلى إصدار نفي بشأن تقرير أفاد بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من «زلزال» كانت حركة حماس بقيادة يحيى السنوار تخطط له.

وبعد أكثر من أسبوع على نشر التحقيق، نشرت صحيفة «ذا ناشيونال» الصادرة من أبوظبي بياناً ينفي إجراء محادثة من هذا النوع بين بن زايد ونتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله إن أبوظبي تناقش القضايا الأمنية مع الدول الأخرى من خلال الهيئات المختصة، ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة .

وبحسب القراءة الإسرائيلية للرد، فإن النفي لم يشمل بشكل صريح وجود تحذير إماراتي لإسرائيل قبل السابع من أكتوبر، بل اقتصر على نفي أن يكون بن زايد نفسه قد نقل التحذير إلى نتنياهو.

ويأتي هذا الرد، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ضغوط مارستها إسرائيل على أبوظبي، خصوصاً بعدما تحولت القضية إلى ملف حاضر في الحملات الانتخابية الإسرائيلية المرتبطة بمسألة الأمن.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان مكتب نتنياهو اتصل عدة مرات بابو ظبي متوسلا نفي الاتصال المزعوم . 

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