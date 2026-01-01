تحذير غير معتاد من واشنطن: خزنوا الماء والطعام الآن.. والتصعيد قد يشعل المرحلة المقبلة

جددت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في إسرائيل ودول الشرق الأوسط تحذيرًا أمنيًا عامًا للمواطنين الأمريكيين في المنطقة، على خلفية التوتر الأمني المتصاعد والمخاوف من حدوث تصعيد سريع.

وبحسب التحذير، فإن إيران والجماعات المدعومة منها، ومن بينها الحوثيون الذين نفذوا هجمات استهدفت مواقع في السعودية، قد تشكل خطرًا على المصالح والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك السفارات والمنشآت الدبلوماسية والشركات والمؤسسات الأمريكية.

وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها كذلك من احتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق أجواء بعض الدول في المنطقة، داعية إلى متابعة التطورات الأمنية بشكل مستمر والاستعداد لاحتمال تغير الظروف بسرعة.

كما دعت البعثات الأمريكية مواطنيها إلى رفع مستوى اليقظة، والاحتفاظ بمخزون من المياه والغذاء، وتحميل تطبيقات الإنذار والتنبيه الفوري لمتابعة أي تطورات أمنية طارئة.

ويأتي التحذير في ظل اتساع التوتر الإقليمي وتزامن التطورات في عدة جبهات، ما دفع واشنطن إلى تجديد إجراءات التحذير لمواطنيها في المنطقة.