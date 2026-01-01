من لندن إلى وارسو: دعوات عاجلة للاستعداد للحرب وتخزين المواد الغذائية

القدس المحتلة/سما/

أفاد مراسل الشؤون الدولية في القناة 15 العبرية باراك بيتيش بأن عدة دول أوروبية أصدرت خلال الأيام الأخيرة تحذيرات استثنائية للمواطنين، داعيةً إلى الاحتفاظ بمخزون من المواد الأساسية والمعدات الضرورية تحسباً لسيناريوهات طارئة قد تشمل اندلاع نزاعات عسكرية أو هجمات إلكترونية واسعة أو ظروفاً مناخية قاسية.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا وألمانيا وبولندا كانت من بين الدول التي أطلقت هذه التوصيات، قبل أن تنضم إليها سويسرا مؤخراً. ولفت إلى أن هذه التحذيرات تأتي في ظل مخاوف متزايدة داخل أوروبا من احتمال توسع الحرب الروسية إلى ساحات جديدة.

وأضاف أن هناك مؤشرات متنامية خلال الأيام الأخيرة تتحدث عن احتمال تنفيذ روسيا تعبئة عسكرية واسعة النطاق قريباً، وهو ما يثير تكهنات بشأن استعداد موسكو لخطوة عسكرية جديدة.

وبحسب التقرير، فإن أي تحرك محتمل قد يستهدف إحدى الدول القريبة من روسيا، وتُطرح بولندا ضمن السيناريوهات المتداولة في هذا السياق. ومع ذلك، لا تزال التقديرات غير مؤكدة، ولم تظهر حتى الآن دلائل حاسمة على وجود عملية وشيكة، رغم أن مستويات التأهب والاستعداد في أوروبا وحلف شمال الأطلسي تشهد تصاعداً ملحوظاً.

ملاحظة تحريرية: تمت إعادة الصياغة بأسلوب خبري أكثر حياداً وسلاسة، مع الحفاظ على مضمون المعلومات الواردة في النص الأصلي وتوضيح أن ما يُذكر بشأن التحركات الروسية يبقى في إطار التقديرات والتكهنات الواردة في التقرير.