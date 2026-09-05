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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,910 والإصابات إلى 174,914 منذ بدء العدوان

السبت 19 سبتمبر 2026 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,910 والإصابات إلى 174,914 منذ بدء العدوان



غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,910 شهداء، و174,914 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 4 شهداء و17 مصابا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,390 شهيدا، والمصابين إلى 4,801، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

ونوهت إلى أنه تمت إضافة 85 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 5/9/2026.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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