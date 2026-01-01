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دماء جديدة في القطاع.. استهداف مركبة بمدينة غزة يرفع عدد الشهداء اليوم إلى أربعة

السبت 19 سبتمبر 2026 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
دماء جديدة في القطاع.. استهداف مركبة بمدينة غزة يرفع عدد الشهداء اليوم إلى أربعة



غزة /سما/

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب تسعة آخرون، مساء اليوم السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو يحيى حمدونة، فيما أصيب تسعة مواطنين كانوا يمرون بالقرب من المركبة التي اشتعلت فيها النيران عقب استهدافها.

وكان ثلاثة مواطنين، بينهم طفلة، قد استشهدوا وأصيب آخرون في سلسلة من الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة.

واستشهد بصير منير البرش، نجل وكيل وزارة الصحة في غزة، إثر غارة إسرائيلية في جباليا.

واغتالت طائرات الاحتلال البرش أمام منزله في منطقة بير النعجة بجباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب مواطن آخر بجراح متوسطة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن رائد ناصر أبو عصر إثر غارة استهدفته في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهدت الطفلة ميس بظاظ، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها إثر إطلاق نار داخل مخيم 17 بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة في 13 أيلول/سبتمبر 2026.

كما أصيب عدد من المواطنين شرق مخيم المغازي، ودير البلح، وحي التفاح، جراء إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال قرب الخط الأصفر.

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