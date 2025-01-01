ضغوط أمريكية..تركيا تلغي ترخيص بنك "ملت" الإيراني

وكالات /سما/

ألغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول، بموجب قرار نشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران.

وجاء في الإعلان "تقرر إلغاء ترخيص تشغيل بنك ملت، مقره الرئيسي طهران، الفرع المركزي في إسطنبول بتركيا"، من دون الإشارة إلى الإجراءات الأمريكية أو وجود مشكلات تشغيلية لدى المصرف.

واستند القرار إلى مادة في قانون المصارف التركي تسمح بإلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتُبر أن استمراره في العمل يشكّل خطرا على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي.

وبحسب بيانات متخصصة، فإن بنك ملت يقدم دعما ماليا للحكومة الإيرانية، التي تُعد من أكبر مساهميه. وكان المصرف قد بدأ نشاطه في تركيا قبل أكثر من 4 عقود، وله فروع في إسطنبول وأنقرة وإزمير، ويسعى لخدمة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وبلغت أصول فرع البنك في تركيا نحو 41 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) بنهاية عام 2025.

يأتي القرار في سياق ضغوط أمريكية متزايدة على المؤسسات المرتبطة بإيران، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في سبتمبر/أيلول عقوبات على بنك غولدن غلوبل الاستثماري التركي وشركتين تابعتين له، للاشتباه في صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.

كما ذكرت وزارة الخزانة أن تركيا وعمان قررتا وقف رحلات شركة الطيران الإيرانية ماهان إير إلى البلدين، عقب مناقشات بشأن الامتثال للإجراءات الأمريكية ضد إيران.

وأضيف قرار إلغاء ترخيص بنك ملت إلى إجراءات وعقوبات سابقة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على المصرف الإيراني، وفقا لقاعدة بيانات "أوبن سانكشنز" التي تتيح تتبع الكيانات الخاضعة للعقوبات.