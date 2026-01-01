إعدام رجل في إيران متهم بتسريب معلومات “أمنية وحساسة” حول الصواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية

طهران /وكالات /

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا بتهمة تسريب معلومات أمنية حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية خلال الحرب، بحسب ما أفادت السلطة القضائية السبت.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية بأن “حكم الإعدام نُفذ بحق حسين بدران الذي زود الموساد معلومات حول مواقع صواريخ في محافظة أصفهان” وسط البلاد.

وأضاف القضاء أن بدران اتهم بـ”التجسس والتعاون الاستخباراتي” لصالح إسرائيل، من غير أن يذكر تاريخ اعتقاله أو محاكمته.

وأوضح أنّ “المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام”.

ولم تكن وسائل الإعلام الإيرانية أوردت هذه القضية حتى الآن.

تعرّضت إيران لهجومين أولهما في حزيران/يونيو 2025 شنّته إسرائيل، والثاني في أواخر شباط/فبراير 2026 نفذّته الولايات المتحدة وإسرائيل وأشعل الحرب في الشرق الأوسط.

وتزايدت مذّاك وتيرة الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالحرب وكذلك بالاحتجاجات التي حصلت مطلع السنة.

وخلال الحرب التي اندلعت مطلع العام، استُهدف عدد كبير من مواقع الصواريخ الإيرانية، وقُتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين البارزين.

وكانت محافظة أصفهان التي تضم مواقع نووية، من أكثر المناطق تضررا.

وفي آب/أغسطس الفائت، أعلنت السلطة القضائية إعدام رجلين بتهمة “نقل إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية حساسة” إلى إسرائيل.

وبحسب منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، تُعد إيران الدولة الأكثر استخداما لعقوبة الإعدام بعد الصين.