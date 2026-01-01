بينهم نجل وكيل وزارة الصحة ..3 شهداء بينهم طفلة واصابات في قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة واصيب اخرون في سلسلة من الخروقات الاسرائيلية بقطاع غزة.

واستشهد بصير منير البرش نجل وكيل وزارة الصحة بغزة في غارة جباليا.

واستهدف طائرات الاحتلال البرش أمام منزله في بير النعجة بجباليا شمال قطاع غزة فيما اصيب مواطن آخر بجراح متوسطة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن رائد ناصر أبو عصر إثر غارة استهدفته في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق غزة.

وفي وقت سابق استشهدت الطفلة ميس بظاظ، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها إثر إطلاق نار داخل مخيم 17 بمدينة الزهراء، وسط قطاع غزة، في 13 سبتمبر/أيلول 2026.