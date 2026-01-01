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الرياض تحت النار فجراً.. انفجارات مدوية وإنذار عاجل يهزان العاصمة السعودية

السبت 19 سبتمبر 2026 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض تحت النار فجراً.. انفجارات مدوية وإنذار عاجل يهزان العاصمة السعودية



الرياض /سما/

سُمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم السبت، عقب إصدار السلطات السعودية تحذيرات عبر أنظمة الإنذار المبكر بشأن خطر جوي محتمل، قبل أن تعلن لاحقاً زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الانفجارات تزامنت مع تصاعد التوتر العسكري بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، وسط تداول معلومات عن اعتراض أهداف جوية في محيط الرياض. 

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي رفع حالة التحذير بعد ساعات من الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب تداول أو تصوير أي حوادث أمنية. 

ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة حول طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار المحتملة، في حين تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية خلال الأسابيع الأخيرة. 

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