هل كانت ترصد أهدافاً إسرائيلية؟.. تقرير عبري يكشف تفاصيل رحلة طائرة استطلاع صينية عبر مصر والسعودية

القدس المحتلة/سما/

أثارت رحلة عودة طائرة الاستطلاع الإلكترونية الصينية من تدريبات عسكرية في مصر عبر الأجواء السعودية تساؤلات إسرائيلية حول أهدافها الحقيقية وإمكانية استخدامها لجمع معلومات استخبارية.

وقالت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية إن طائرة الحرب الإلكترونية الصينية المتطورة من طراز واي 9 إل جي رصدت وهي تحلق فوق المجال الجوي السعودي بالقرب من ينبع في طريق عودتها من مصر قبل أن تتجه نحو الرياض في رحلة العودة إلى قاعدتها في الصين بناء على بيانات تتبع رحلات مفتوحة المصدر في سبتمبر 2026.

وأضافت المنصة العبرية أن الطائرة الصينية كانت متواجدة في المنطقة كجزء من نشر رسمي لسلاح الجو الصيني في مصر حيث شاركت في التمرين العسكري المشترك نسور الحضارة 2026.

وأشارت إلى أن السبب الرسمي والأرجح لمسار الرحلة هو عودة الطائرة من مصر إلى الصين مما يتطلب موافقة وتنسيقا دبلوماسيا مسبقا مع السلطات السعودية وبالتالي لا يمثل اختراقا معاديا أو رحلة سرية.

وقالت المنصة إن الطائرة حلقت بالقرب من مدينة ينبع وهي ميناء استراتيجي على ساحل البحر الأحمر يضم مصافي نفط كبيرة ومنشآت أمنية منها بطاريات دفاع جوي من طراز باتريوت قبل أن تتجه شرقا نحو العاصمة الرياض.

وأضافت المنصة العبرية أن هذا الحدث يعكس تعمق العلاقات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط مشيرة إلى أن طائرة واي 9 إل جي تعتبر منصة حديثة نسبيا ومجهزة برادار مسح إلكتروني نشط بعيد المدى وقادرة على تنفيذ تشويش إلكتروني بعيد المدى وتعطيل أنظمة ملاحة وتعمية رادارات العدو مما يمثل عرضا للعضلات الدبلوماسية والعسكرية الصينية في مواجهة الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن سماح السعودية لطائرة استخبارات وحرب إلكترونية متطورة جدا بالتحليق في مجالها الجوي يدل على مستوى الثقة المتزايد بين الرياض وبكين بالتوازي مع مباحثات لشراء أنظمة دفاع وأسلحة من الصين.

وقالت المنصة إنه رغم أن الرحلة منسقة فإن منصات من هذا النوع تعمل غالبا في وضع الجمع السلبي للمعلومات خلال الرحلات الطويلة لمعايرة أنظمتها وفهم البيئة الكهرومغناطيسية للمناطق الجديدة.

وأضافت المنصة العبرية أن احتمالية جمع معلومات تكتيكية مباشرة وخطيرة عن إسرائيل في هذه الرحلة منخفضة جدا لأن الطائرة رصدت بالقرب من ينبع والرياض والمسافة من ينبع إلى إيلات حوالي 650 كيلومترا ومن الرياض إلى إسرائيل أكثر من 1000 كيلومتر مما يحد بشدة من جمع إشارات تكتيكية ذات قيمة مثل ترددات الرادار الإسرائيلي أو أنظمة الدفاع النشطة.

وأشارت إلى أنه بسبب انحناء الأرض فإن إشارات الرادار الأرضية أو أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لا تصل إلى خط رؤية مباشر مع طائرة تحلق على ارتفاع طيران اعتيادي فوق وسط أو جنوب السعودية.

وقالت المنصة إنه إذا كانت الطائرة قد شغلت بالفعل أجهزة استشعار للجمع السلبي فإن اهتمامها المركزي كان على الأرجح بالأنظمة العاملة في البحر الأحمر والسعودية نفسها مثل أنظمة الرادار والدفاع الجوي الغربية أو الأمريكية المنتشرة في المنطقة للحماية من التهديدات من اليمن وليس إسرائيل.

وأضافت المنصة العبرية في ختام تقريرها أن الصين لن تفوت أبدا فرصة لجمع معلومات استخبارية تكتيكية عالية الجودة خاصة مع وجود مساحة للإنكار لا يمكن دحضها كما أن جمع المعلومات من الأراضي الإسرائيلية كان خيارا يستحق الجهد.

وتأتي هذه التطورات في إطار تنامي التعاون العسكري والأمني بين مصر والصين والذي تجلى في سلسلة من التدريبات المشتركة والمناورات البحرية والجوية خلال السنوات الأخيرة. كما تعكس هذه الرحلة التوجه الاستراتيجي الصيني لتعزيز نفوذه في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشراكات الدفاعية مع دول محورية مثل مصر والسعودية في وقت تسعى فيه الرياض لتنويع مصادر تسليحها وتقليل الاعتماد الحصري على المنظومات الأمريكية مما يمنح بكين فرصة ثمينة لاختبار قدرات أنظمتها الإلكترونية في بيئة عملياتية حقيقية قريبة من بؤر التوتر الإقليمية.