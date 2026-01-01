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سريع: إحباط مخطط بصبغة "داعشية" في صنعاء.. والرد على من يقف خلفه لن يتأخر

السبت 19 سبتمبر 2026 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سريع: إحباط مخطط بصبغة "داعشية" في صنعاء.. والرد على من يقف خلفه لن يتأخر



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، “إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها العدو السعودي مصبوغةً بالصبغة الداعشية”، متوعّداً بالقول: “لن تمر من دون رد”.
واليوم، أكّد بيان صادر عن المسيرات المليونية الحاشدة في اليمن الاستمرار في المعركة ضد العدوان السعودي، ومواصلة دعم القوات المسلحة اليمنية في تثبيت معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد” وضرب تحشيداته العسكرية.
وتتصدّى صنعاء للعدوان السعودي، إذ تخوض القوات المسلحة اليمنية اشتباكات مع القوات المدعومة من السعودية في العديد من المحافظات، عقب شنّها ضربات استباقية ضدّ تحشيداتها الميدانية، كما تستهدف المنشآت الحيوية في الأراضي السعودية.

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