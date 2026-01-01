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قاليباف: كابوس "إف-35" انتهى.. وإسقاطها أصبح واقعاً يومياً

السبت 19 سبتمبر 2026 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاليباف: كابوس "إف-35" انتهى.. وإسقاطها أصبح واقعاً يومياً



طهران /وكالات /

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بدء عصر جديد يتم فيه اصطياد ومطاردة المقاتلات الحربية للعدو وإلحاق الأضرار بها، مستعرضاً وثيقة توثّق خسائر الطائرات الأميركية.
وقال قاليباف، في منشور له عبر منصة “إكس” أرفقه بجدول يوثّق الخسائر الأميركية: “لقد بدأ بالفعل العصر الذي تُطارد فيه طائراتكم من طراز أف-35 وأف-15 ويُطلب منكم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بها”.
وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني متوجهاً بحديثه إلى قادة أعداء بلاده: “ما كان في السابق كابوساً مرعباً، أصبح الآن واقعاً يومياً… تقبّلوا الأمر”.

وتُظهر الصورة التي نشرها قاليباف خريطة بيانات تفصيلية للخسائر والأضرار التي لحقت بالطائرات والمروحيات والمسيّرات الأميركية، ومن بينها أضرار طالت مقاتلات “أف-35” و”أف-15″، إلى جانب تدمير وأضرار في طائرات التزود بالوقود ومروحيات ومسيّرات استطلاعية مختلفة.

وقبل أيام، أفادت شبكة “سي.بي.أس” الأميركية بتضرر 8 طائرات “أف-15” وإصابة طائرة “إيه-10 ثاندربولت” وفقدان أحد أجنحتها، من جراء الضربات الإيرانية على قاعدة جوية في الأردن.
وسبق أن أكد ضابط سابق في البحرية الأميركية، جون كوردل، لمجلة “ميليتاري تايمز” أنّ تدمير قاعدة الدعم البحري الأميركية في المنامة بالصواريخ الإيرانية يُعادل خسارة حاملة طائرات.

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