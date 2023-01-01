من الاغتيالات إلى نسف المباني.. يوم دامٍ جديد في قطاع غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ346 على التوالي، من خلال سلسلة من الاعتداءات والخروقات التي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي أحدث هذه الهجمات، اغتال جيش الاحتلال حمادة الرفاعي، الذي كان الناجي الوحيد من أفراد عائلته بعد تعرضها للقصف خلال الحرب. كما استشهد الشاب حذيفة عوض إثر قصف استهدف خيمته في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح باستشهاد كرم مسعد المسارعة متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في شارع جولس بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم، أُصيبت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث اخترقت الرصاصة فمها.

كما أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من طراز "كواد كابتر" النار تجاه المنازل القريبة من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة المواصي في مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف طالت مباني سكنية شمالي قطاع غزة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء إلى 1386 شهيدًا، إضافة إلى 4784 مصابًا، فيما بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض 831 شهيدًا.

أما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 73,821 شهيدًا، مقابل 174,897 مصابًا.