  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من الاغتيالات إلى نسف المباني.. يوم دامٍ جديد في قطاع غزة

السبت 19 سبتمبر 2026 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من الاغتيالات إلى نسف المباني.. يوم دامٍ جديد في قطاع غزة



غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ346 على التوالي، من خلال سلسلة من الاعتداءات والخروقات التي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي أحدث هذه الهجمات، اغتال جيش الاحتلال حمادة الرفاعي، الذي كان الناجي الوحيد من أفراد عائلته بعد تعرضها للقصف خلال الحرب. كما استشهد الشاب حذيفة عوض إثر قصف استهدف خيمته في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح باستشهاد كرم مسعد المسارعة متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في شارع جولس بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم، أُصيبت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث اخترقت الرصاصة فمها.

كما أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من طراز "كواد كابتر" النار تجاه المنازل القريبة من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة المواصي في مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف طالت مباني سكنية شمالي قطاع غزة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء إلى 1386 شهيدًا، إضافة إلى 4784 مصابًا، فيما بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض 831 شهيدًا.

أما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 73,821 شهيدًا، مقابل 174,897 مصابًا.

الأكثر قراءة اليوم

نجل الرئيس الاميركي السابق بايدن : اسرائيل علمت بخطة 7 اكتوبر قبل وقوعها وسمحت بها لتنفيذ مخططات جهنمية ..

تصاعد التوتر بين نتنياهو وبن غفير.. الأخير: لم أتلقَّ ردًا على اتصالاتي منذ أسابيع وأخشى إقصائي لصالح آيزنكوت

"لدينا ما لم نستخدمه بعد".. قائد بالحرس الثوري يؤكد السيطرة على هرمز ويدعو الأميركيين لمغادرة المنطقة

عن تفخيخ الخليج والخروج الأميركي الآمن من الحرب ..عبد المجيد سويلم

غزة .. كل شيء مدعاة للموت..! أكرم عطا الله

باكستان تتعهد بالدفاع عن الحرمين والمملكة «إلى أبعد مدى».. وتركيا تتمسك بنهج أكثر حذرًا

رغم تمديد ساعات العمل.. نصار يؤكد: مطلبنا تشغيل معبر الكرامة على مدار اليوم

الأخبار الرئيسية

نجل الرئيس الاميركي السابق بايدن : اسرائيل علمت بخطة 7 اكتوبر قبل وقوعها وسمحت بها لتنفيذ مخططات جهنمية ..

عملية ليلية غامضة في غزة.. الميلشيات تختطف فلسطينيين تحت غطاء المسيّرات الاسرائيلية

"لدينا ما لم نستخدمه بعد".. قائد بالحرس الثوري يؤكد السيطرة على هرمز ويدعو الأميركيين لمغادرة المنطقة

تصاعد التوتر بين نتنياهو وبن غفير.. الأخير: لم أتلقَّ ردًا على اتصالاتي منذ أسابيع وأخشى إقصائي لصالح آيزنكوت

"كذبة محضة".. تقرير إسرائيلي يشعل عاصفة بعد مزاعم نتنياهو عن قنابل نووية إيرانية جاهزة لتدمير إسرائيل