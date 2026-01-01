الشيخ يبحث هاتفيا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط التطورات المحلية والدولية

رام الله/سما/

بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، هاتفيا، اليوم، التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون والدعم الأوروبي لشعبنا الفلسطيني.

وثمّن الشيخ الدعم الأوروبي المستمر لشعبنا الفلسطيني، وما قدمه الاتحاد الأوروبي من إغاثة لقطاع غزة، ودعا إلى أن يتم توجيه التمويل عبر وكالة الأونروا والمؤسسات الرسمية الفلسطينية.

وتطرق الشيخ خلال المكالمة، إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، والجهود المطلوبة لدعم التعافي المبكر، إلى جانب أهمية مواصلة دعم الإصلاحات وتعزيز مؤسسات دولة فلسطين.

كما بحث الجانبان، تصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي، وما يشكله ذلك من تهديد لأمن واستقرار شعبنا ولإمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين.

واستعرض الشيخ الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، نتيجة استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية لشعبنا.

كما بحث الجانبان، الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وأهمية توفير الظروف اللازمة لعملية انتخابية نزيهة وشفافة وشاملة. وثمن الشيخ الجهد الأوروبي لتوفير خبراء، كما طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.