تكريم الكاتب والشاعر الفلسطيني حنا جاسر في الذكرى الثلاثين لوفاته بالأرجنتين

بيونس ايرس/سما/

كرّمت الهيئة التشريعية في مقاطعة قرطبة الأرجنتينية، الكاتب والشاعر والمترجم الفلسطيني حنا جاسر، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على وفاته، وذلك في فعالية حملت عنوان "فلسطين، المنفى والكلمة".

وأقيمت الفعالية في المقر التاريخي للهيئة التشريعية بمدينة قرطبة، بتنظيم من مكتبة الهيئة، بحضور نجلي الراحل خورخي وفيڤيانا جاسر، ومشاركة ممثلين عن المؤسسات الثقافية والاجتماعية والعربية والفلسطينية في المحافظة.

وقدّم النائبان فرناندو لونا وإليانا كاغليينو قرار إشادة وتقدير صادر عن الهيئة التشريعية لمقاطعة قرطبة إلى عائلة حنا جاسر، تقديراً لمسيرته وإسهاماته الثقافية ودوره في تعزيز الروابط بين الأرجنتين والعالم العربي.

وتحدث القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى الأرجنتين السفير رياض الحلبي، خلال الفعالية، مشيداً بإسهامات الراحل الفكرية والأدبية، ودوره في تعزيز العلاقات بين فلسطين والأرجنتين من خلال نشاطاته الثقافية والأدبية، وقدرته على توظيف الأدب والثقافة في التعريف بتاريخ الشعب الفلسطيني وحضارته وقضيته.

وأكد الحلبي أهمية دور الجالية الفلسطينية في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وُلد حنا جاسر، المعروف في الأرجنتين باسم "خوان جاسر"، في بلدة الطيبة، شرق رام الله، عام 1925، ودرس في القدس، قبل أن يصل إلى الأرجنتين عام 1952 ويستقر في مدينة قرطبة التي أصبحت موطنه الثاني، دون أن تنقطع صلته بفلسطين وثقافتها وقضية شعبها، وله العديد من المؤلفات الشعرية والأدبية باللغتين العربية والإسبانية.

وفي ختام كلمته، أعرب الحلبي عن تقدير وامتنان دولة فلسطين للهيئة التشريعية في قرطبة ومكتبتها، ولجميع المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تنظيم هذا التكريم، مؤكدا أن إحياء ذكرى حنا جاسر يمثل تكريما لإرثه الثقافي والفكري، وللحضور الفلسطيني والعربي في الأرجنتين.