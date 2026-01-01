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ارتفاع أسعار الذهب وتراجع النفط عالميا

السبت 19 سبتمبر 2026 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار الذهب وتراجع النفط عالميا



وكالات /سما/

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملاتها الليلة الماضية.

 وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتًا أو 0.93% لتبلغ عند التسوية 104.87 دولارات للبرميل, بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 1.58% عند 100.30 دولار للبرميل.

إلى ذلك، صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع، ويتجه لتحقيق أول ​مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط ‌الذي هدأ المخاوف المرتبطة باستمرار الضغوط التضخمية، رغم أن قوة الدولار قلصت من حجم الارتفاع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4352.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 11 سبتمبر ​أيلول في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة ⁠حتى الآن هذا الأسبوع.

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