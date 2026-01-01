طقس فلسطين : أجواء غائمة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الامطار، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، وخاصة السائقين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.