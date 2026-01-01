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القدس المحتلة : العثور على جثة بالقدس واعتقال مشتبه باختفاء فاطمة رجبي

السبت 19 سبتمبر 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة : العثور على جثة بالقدس واعتقال مشتبه باختفاء فاطمة رجبي



القدس المحتلة/سما/

بعد أيام من عمليات بحث مكثفة عن المسنة المفقودة فاطمة رجبي، عثرت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة على جثة امرأة في شرق القدس، فيما لم تُحدد هويتها بعد، ونُقلت إلى معهد الطب الشرعي للتحقق من هويتها وملابسات الوفاة.

وأعلنت الشرطة اعتقال رجل في الستينيات من عمره، من سكان القدس الشرقية، للاشتباه بارتكابه جريمة قتل والتورط في اختفاء رجبي، التي فُقدت من منزلها منذ ظهر الأحد.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يخضع للتحقيق، على أن يُعرض غدًا أمام محكمة الصلح في القدس لطلب تمديد توقيفه، فيما لا تزال تفاصيل إضافية من التحقيق خاضعة لأمر حظر نشر.

وشارك مئات المتطوعين، بمن فيهم العديد من سكان القدس الشرقية، هذا الأسبوع في البحث عن السيدة الرجبي البالغة من العمر 61 عاماً. وشاركت قوات شرطة كبيرة في عملية البحث الواسعة وغير المعتادة عنها في مناطق مفتوحة بمنطقة ميفاسيرت تسيون.

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