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استنفار إسرائيلي واسع قبيل يوم الغفران.. تعزيزات عسكرية على مختلف الجبهات

الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
استنفار إسرائيلي واسع قبيل يوم الغفران.. تعزيزات عسكرية على مختلف الجبهات



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تعزيز قواته في مختلف المناطق والجبهات، استعدادًا ليوم الغفران اليهودي، المقرر مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية خلال فترة الأعياد.

وقال الجيش، في بيان، إن رئيس هيئة الأركان إيال زامير وجّه بتعزيز القوات في قيادات الشمال والجنوب والوسط، مع نشر قوات إضافية في عدد من المناطق.

وبحسب البيان، سيجري إبقاء ضابط كبير في حالة مناوبة في كل جبهة خلال فترة العيد، فيما ستعمل قيادة الجبهة الداخلية بمستوى جاهزية مرتفع، مع وجود ضابط برتبة لواء في مقر القيادة وقادة المناطق في حالة مناوبة.

كما أعلن الجيش رفع مستوى جاهزية سلاح الجو، بما يشمل زيادة عدد الطائرات المسلحة، إلى جانب تعزيز نشاط سلاح البحرية وزيادة عدد السفن الصاروخية ووسائط المراقبة البحرية على الحدود.

وأشار الجيش إلى تخصيص قوات إضافية للقيادات والأذرع المختلفة، بهدف إتاحة إمكانية تشغيلها سريعًا عند الحاجة.

وكان زامير قد أصدر خلال الشهر الماضي تعليمات بتعزيز القوات في مختلف الجبهات خلال فترة الأعياد اليهودية، مؤكدًا أن الجيش سيحافظ عل

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