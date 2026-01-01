في أخطر تحذير منذ أشهر.. موسكو تضع منشآت عسكرية بريطانية ضمن بنك أهدافها

موسكو /وكالات /

حذّرت روسيا، اليوم الجمعة، من أن منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارجها قد تتحول إلى أهداف عسكرية روسية، إذا استُخدمت في تنفيذ عمليات أو هجمات ضد الأراضي الروسية، في تصعيد جديد بين موسكو ولندن على خلفية الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية، جاءت التهديدات الروسية في إطار احتجاج رسمي قدمته موسكو إلى القائم بأعمال السفارة البريطانية في روسيا، دينا دولاكيّا، بعدما استدعتها وزارة الخارجية الروسية على خلفية ما وصفته بـ"الزيادة الإضافية" في شحنات الأسلحة البريطانية إلى كييف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن استمرار بريطانيا في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يجعل لندن، من وجهة نظر موسكو، شريكًا في العمليات العسكرية التي تنفذها كييف، محذرة من أن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات داخل الأراضي الروسية ستكون له "عواقب".

موسكو تلوّح باستهداف منشآت بريطانية

وتتركز المخاوف الروسية بصورة خاصة على الأسلحة بعيدة المدى التي تزود بها بريطانيا أوكرانيا، ومن بينها صواريخ "ستورم شادو"، التي سبق أن استخدمتها القوات الأوكرانية في ضرب أهداف داخل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ووفق التقرير البريطاني، فإن موسكو قد تعتبر المواقع والمنشآت العسكرية البريطانية أهدافًا مشروعة إذا استُخدمت مجددًا لتنفيذ عمليات ضد روسيا بواسطة أسلحة تقدمها لندن إلى كييف.

ولا يعني التهديد الروسي إعلانًا عن عملية عسكرية وشيكة ضد منشآت بريطانية، لكنه يعكس ارتفاع مستوى التحذيرات المتبادلة بين موسكو ولندن، في ظل استمرار الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا.

بريطانيا تخصص 100 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا

ويأتي التصعيد بعد إعلان بريطانيا تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني إضافية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية خلال فصل الشتاء.

وتشمل المساعدات دعم أنظمة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة وتعزيز قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية ومدنها من الهجمات الروسية.

كما أعلنت لندن خططًا لتزويد أوكرانيا بعشرات الآلاف من الطائرات المسيّرة بمختلف الأنواع، إلى جانب دعم تطوير قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى.