نجل الرئيس الاميركي السابق بايدن : اسرائيل علمت بخطة 7 اكتوبر قبل وقوعها وسمحت بها لتنفيذ مخططات جهنمية ..

القدس المحتلة/سما/

أثارت تصريحات أدلى بها هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، جدلاً واسعاً بعد قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم بتحذيرات تتعلق بخطط حركة حماس قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023، لكنه "لم يفعل شيئاً حيال ذلك". وتشير التقارير إلى أن بايدن أدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة مع إذاعة LBC البريطانية.

وأضاف بايدن أن إسرائيل "كانت تدرك ما سيحدث وسمحت بوقوعه"، معتبراً أن ذلك أتاح تنفيذ سياسات أو خطط جهنمية لم تكن لتحظى بقبول دولي في ظروف أخرى ومنها تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة .

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل إسرائيل بشأن الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، وفق الأرقام المتداولة على نطاق واسع. كما تخضع كيفية تعامل الأجهزة الأمنية والسياسية مع التحذيرات السابقة للهجوم لتدقيق وتحقيقات مستمرة.

ويُذكر أن هانتر بايدن دأب خلال الأشهر الماضية على توجيه انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية وسياسات نتنياهو في غزة، كما أثار الجدل بتصريحات مشابهة في مقابلات إعلامية سابقة تناولت أحداث 7 أكتوبر والحرب التي أعقبتها.