اتحاد كرة القدم يعلن قائمة الفدائي للدورة الودية في الصين

رام الله /سما/

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المشاركين في الدورة الودية المقررة في الصين، خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 أيلول/سبتمبر حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وضمت القائمة، التي اختارها المدير الفني إيهاب أبو جزر، 27 لاعباً، وهم: رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، وجدي نبهان، عميد محاجنة، ياسر حمد، خالد أبو الهيجا، مصعب البطاط، حامد حمدان، عميد صوافطة، بدر موسى، خالد النبريصي، زيد قنبر، عدي دباغ، عدي خروب، تامر صيام، عبد الهادي راشد، أحمد طه، أحمد القاق، إميليو سابا، أوغستين منصور، آدم كايد، أسد الحملاوي، أيهم شحادة، براين دخيل، ومحمد حبوس.

ويخوض الفدائي خلال الدورة ثلاث مباريات، يستهلها بمواجهة نيوزيلندا يوم 24 أيلول/سبتمبر الجاري، عند الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت القدس، قبل أن يلتقي طاجيكستان يوم 28 أيلول/سبتمبر عند الساعة 15:00، ويختتم مشاركته بمواجهة المنتخب الصيني يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل عند الساعة 14:35 بتوقيت القدس.

وتأتي مشاركة الفدائي في الدورة ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس آسيا 2027