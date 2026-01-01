الدولة الواحدة هي الحل ..أسامه القواسمي

في ظل ما يجري اليوم من عدوان واستيطان وعزل وتقطيع للأرض الفلسطينية، وفي ظل التدمير الممنهج والمتواصل لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة التفكير بجدية في الحل السياسي للصراع.

لقد تمسكنا لعقود بحل الدولتين، وقبلنا بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 كحل تاريخي يحقق الحد الأدنى من حقوق شعبنا. لكن استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي وتغيير الواقع على الأرض جعل تحقيق هذا الحل أكثر صعوبة وتعقيدًا.

ومن هنا، فإنني أرى أن حل الدولة الواحدة الديمقراطية أصبح خيارًا يستحق التفكير الجدي؛ دولة تقوم على المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون، وتنهي واقع الاحتلال والتمييز والسيطرة، وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية والمدنية كاملة.

الدولة الواحدة التي أتحدث عنها ليست إلغاءً لأحد، ولا انتصارًا لشعب على آخر، وإنما إطار سياسي جديد ينهي الصراع ويضع حدًا للاحتلال، ويؤسس لمرحلة من الحرية والعدالة والكرامة.

قد يكون الطريق إلى هذا الحل صعبًا وطويلًا، لكنه في ظل تآكل إمكانية حل الدولتين يستحق أن يكون جزءًا جديًا من النقاش السياسي.

بالنسبة لي، القضية لم تعد فقط أين نرسم الحدود، وإنما كيف ننهي الاحتلال ونظام الاباتايد والفصل العنصري ونضمن للشعب الفلسطيني حريته وحقوقه وكرامته، ونبني مستقبلًا قائمًا على العدالة والمساواة.