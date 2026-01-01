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رغم تمديد ساعات العمل.. نصار يؤكد: مطلبنا تشغيل معبر الكرامة على مدار اليوم

الجمعة 18 سبتمبر 2026 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم تمديد ساعات العمل.. نصار يؤكد: مطلبنا تشغيل معبر الكرامة على مدار اليوم



رام الله /سما/

قال رئيس اتحاد الصناعات نصار نصار إن تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة لمدة ساعتين إضافيتين، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يشكل حلاًد جذريا لمعاناة المسافرين.

وأوضح نصار أن "كل دقيقة إضافية في عمل المعبر تخفف من معاناة أهلنا والمسافرين"، مؤكدا أن المطلب الأساسي هو تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة دون قيد أو شرط.

وأشار إلى أن نتائج وتبعات جلسة المحكمة الإسرائيلية التي عقدت في 27 تموز/يوليو الماضي تُقطف بشكل تراكمي، مؤكدا استمرار الضغط حتى تحقيق المطلب كاملا.

وشدد نصار على أنه "لا بديل عن تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة 24 ساعة"، باعتباره مطلبا أساسيا لتسهيل حركة المسافرين والتخفيف من معاناتهم.

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