تصاعد التوتر بين نتنياهو وبن غفير.. الأخير: لم أتلقَّ ردًا على اتصالاتي منذ أسابيع وأخشى إقصائي لصالح آيزنكوت

القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن التواصل المباشر بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد انقطع خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أن الأخير لم يرد على اتصالاته الهاتفية خلال هذه الفترة.

وبحسب بن غفير، فإن مصادر مقرّبة من مكتب نتنياهو تدفعه نحو النأي بنفسه عنه سياسيا إلا أن رئيس الوزراء ما زال يبقي الباب مفتوحا أمام احتمال شراكة معه بعد الانتخابات المقبلة.

لكنه قال في برودكاست على صحيفة معاريف الإسرائيلية أن كل شيء على ما يرام. أنا أحترم نتنياهو. أتعلم منه الكثير. هو يكبرني بـ27 عامًا. إنه حقًا شخص أحترمه كقائد. من حقي أن أقول له هذه الأشياء. وعلى أي حال، لقد شعرت بالإهانة أيضًا. الأمر ليس وكأنني أقول هذه الأشياء عبثًا."

وكان بن غفير قد نشر، الشهر الماضي، سلسلة مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاطب فيها نتنياهو مباشرة، معرباً عن مخاوفه من أن يتجه الأخير، بعد الانتخابات، نحو تشكيل حكومة موسعة بالشراكة مع رئيس حزب "المعسكر الرسمي" غادي آيزنكوت، على حساب استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" من الائتلاف الحاكم.

ويضيف "كانت علاقتنا جيدة جدًا خلال العامين الماضيين، وفجأة توقف...ربما لأنه لديه خطط أخرى."

س..ماذا، هل أنت متفاجئ؟ هل هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها أن الناس يتبرعون لنتنياهو، وعندما لا يحتاج إليهم، يتخلص منهم؟

يجيب بن غفير "لديّ مشكلة مع هذا السلوك. أربع سنوات - دخلنا الحكومة، وشكلناها بفضل التفويضات. وفي العامين والنصف الماضيين، كانت العلاقة بيننا جيدة جدًا بشكل عام."

واضاف "الأمر يتجاوز ذلك بكثير. أجلس معه أيام الجمعة لمدة أربع أو خمس ساعات، حتى ساعة قبل السبت. أقول له: "سيدي رئيس الوزراء، عليّ الخروج، عليّ العودة إلى المنزل. أيالا على اتصال بسارة..

إذن ماذا حدث؟ شركاؤه في المكتب؟

بن غفير : "نعم، هناك..

س. يهمسون في أذنه: ابتعد، إنه يلطخ.

بن غفير "بالضبط. تمامًا."

لماذا تريد الجلوس مع رئيس وزراء يرفض التقاط صورة معك؟

"أولاً وقبل كل شيء، رئيس الوزراء هو رئيس وزراء إسرائيل، وأنا أكنّ له احتراماً كبيراً. ورغم أنه لا يرغب في التقاط صورة معي، أعتقد أن هناك أموراً تصبّ في مصلحة إسرائيل بأكملها. إن تعيين المستشار القانوني، وتعيين قضاة المحكمة العليا، أهمّ عندي من شرفي الشخصي. نعم، إنه يؤلمني. نعم، إنه يزعجني. نعم، إنه يثير غضبي. أجد صعوبة بالغة في تقبّل حقيقة أننا كنا - لن أقول أصدقاء - لكن كانت تربطنا علاقة جيدة جداً، وفجأة توقفت."

ما المشكلة في الرد على الهاتف؟ دعنا نلتقي، أريد أن أفهم ما يجري.

"لم يكن يرد على الهاتف في الأسابيع الأخيرة."

اتصلت به ولم يرد؟

"هو لا يرد على الهاتف عادةً.