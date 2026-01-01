سايد طيون :سوق السفر العربي 2026 منصة استراتيجية لتعزيز نمو السياحة الإقليمية

دبي /سما/

أكد سايد طيون، مدير عام فندق إنتركونتيننتال أبوظبي وإنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي، أن انعقاد سوق السفر العربي 2026 في دبي يمثل محطة مهمة لصناعة السياحة والضيافة في المنطقة، ويوفر منصة عالمية لتعزيز التعاون بين الوجهات السياحية والفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات والأسواق الدولية.

وقال طيون في تصريح لموقع " غلف تورزم نيوز ": "يمثل سوق السفر العربي أحد أهم الملتقيات التي تجمع مجتمع السياحة العالمي في المنطقة، ويأتي انعقاده في دبي ليؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للسفر والسياحة والضيافة. كما يوفر المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأسواق الإقليمية والدولية."

وأضاف: "نشهد اليوم تحولاً مستمراً في توجهات المسافرين، مع تنامي الطلب على التجارب المتكاملة التي تجمع بين السياحة والثقافة والترفيه والضيافة الراقية. ومن هنا تأتي أهمية سوق السفر العربي في مساعدة قطاع الضيافة على فهم هذه المتغيرات والاستجابة لها من خلال ابتكار تجارب أكثر تنوعاً ومرونة تلبي احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم."

وأوضح أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للسياحة العالمية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، وشبكات الربط الجوي، وتنوع المنتجات السياحية، إلى جانب قدرتها على استضافة المسافرين بغرض الترفيه والأعمال والفعاليات والمؤتمرات.

وأشار طيون إلى أن المشاركة في سوق السفر العربي تتيح للفنادق والمؤسسات السياحية التواصل المباشر مع شركاء القطاع وصناع القرار من مختلف الأسواق، والتعرف على الاتجاهات الجديدة في صناعة السفر، وتعزيز حضور الوجهات الخليجية على خريطة السياحة العالمية.

وقال: "بالنسبة لنا في إنتركونتيننتال أبوظبي وإنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي، فإن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة للتواصل مع شركائنا في الأسواق الرئيسية وتعريفهم بالتجارب التي تقدمها أبوظبي، سواء للزوار الدوليين أو للمسافرين من دول مجلس التعاون والأسواق الإقليمية."

وأكد أن تنشيط السياحة الإقليمية لا ينفصل عن تعزيز السياحة الدولية، مشيراً إلى أن التكامل بين مختلف الوجهات والأسواق في المنطقة يمكن أن يسهم في تطوير برامج سفر أكثر جاذبية، وتشجيع الزوار الدوليين على اكتشاف أكثر من وجهة خلال الرحلة الواحدة.

واختتم طيون تصريحه بالقول: "السياحة أصبحت صناعة عالمية قائمة على الشراكات والتكامل وتبادل الخبرات، وسوق السفر العربي يجسد هذه الرؤية بصورة واضحة. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في القطاع لدعم نمو السياحة في المنطقة، وتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للضيافة والسفر والتجارب الاستثنائية."

ويتمتع إنتركونتيننتال أبوظبي بموقع مميز على الواجهة البحرية للعاصمة، فيما يقدم إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي مجموعة من الوحدات السكنية الفندقية الفاخرة للإقامات القصيرة والطويلة، بما يعكس تنوع منتجات الضيافة التي تلبي احتياجات الزوار والسياح ورجال الأعمال .