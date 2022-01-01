بلغاريا تعزز حضورها السياحي في أسواق الخليج عبر «سوق السفر العربي

دبي /وكالات /

أكدت السيدة ميريلا تاسيفا، مستشارة بوزارة السياحة في جمهورية بلغاريا، أن مشاركة بلادها في فعاليات سوق السفر العربي 2026 في دبي تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور بلغاريا على خارطة السياحة الخليجية، وتوسيع الشراكات مع شركات السياحة والسفر والفنادق وشركات الطيران ووكالات السفر في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت تاسيفا في حديث لموقع غلف تورزم نيوز " إن دولة الإمارات تمثل سوقاً سياحياً استراتيجياً بالنسبة لبلغاريا، مشيرة إلى أن وزارة السياحة البلغارية تعمل على تطوير حضورها التسويقي في المنطقة، والتعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي توفرها بلغاريا للزوار من دول الخليج."

وأضافت: «ننظر إلى سوق السفر العربي باعتباره منصة دولية مهمة للقاء شركائنا الحاليين والتواصل مع شركاء جدد في أسواق الخليج، كما يمثل فرصة لتقديم بلغاريا بصورة حديثة تبرز تنوع منتجاتها السياحية وقدرتها على استقبال الزوار على مدار العام».

وأوضحت أن بلغاريا لا تقدم للسائح الخليجي تجربة سياحية واحدة، وإنما مجموعة واسعة من الخيارات تشمل السياحة الصيفية على ساحل البحر الأسود، والسياحة الشتوية والمنتجعات الجبلية، والسياحة الصحية والاستشفائية، والسياحة الثقافية والتاريخية، إضافة إلى سياحة المدن والطبيعة وفنون الطهي والتجارب الفريدة.

وأكدت تاسيفا أن تعزيز الربط الجوي يمثل أحد العناصر الأساسية لتطوير الحركة السياحية بين بلغاريا ودول الخليج، لافتة إلى أهمية الرحلات المباشرة بين الجانبين في تسهيل الوصول إلى الوجهات البلغارية وفتح المجال أمام المزيد من السياح الخليجيين لاكتشاف البلاد.

وقالت تاسيفا: «نحن نرى إمكانات كبيرة للنمو في حركة السياحة بين بلغاريا والإمارات ودول مجلس التعاون. ونسعى إلى الانتقال من التعريف بالوجهة إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع القطاع السياحي الخليجي، بما يحقق مزيداً من الرحلات والبرامج السياحية والاستثمارات والتعاون المشترك».

وأشارت إلى أن العلاقات السياحية بين بلغاريا والإمارات تستند إلى إطار مؤسسي، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022 في مجال السياحة، والتي تشكل أساساً لتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة بين البلدين. كما أكدت وزارة السياحة البلغارية في عام 2026 أن الإمارات تمثل سوقاً مستهدفاً وشريكاً استراتيجياً لبلغاريا في القطاع السياحي.

وأضافت: «نحن حريصون على الاستماع إلى احتياجات السوق الخليجي وتطوير منتجات وبرامج سياحية تتناسب مع تطلعات المسافرين من المنطقة، مع التركيز على جودة الخدمات، والضيافة، والخصوصية، والتجارب الثقافية والطبيعية، إلى جانب السياحة الصحية والاستشفائية».

وأكدت تاسيفا أن الأداء القوي للسياحة البلغارية يوفر قاعدة إيجابية لمواصلة التوسع في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن بلغاريا سجلت خلال عام 2025 أكثر من 9.5 مليون سائح في مرافق الإقامة، بزيادة 5.8% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة 9.8%.

واختتمت تاسيفا تصريحها بالقول:مشاركتنا في سوق السفر العربي 2026 ليست مجرد مشاركة في معرض سياحي، بل هي جزء من استراتيجية بلغاريا لتعزيز علاقاتها مع أسواق الخليج، والتعريف ببلادنا كوجهة أوروبية آمنة ومتنوعة ومرحبة بالزوار. ونحن نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع القطاع السياحي في الإمارات ودول مجلس التعاون، وفتح آفاق أوسع للتعاون في السياحة والاستثمار والترويج المشترك»