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قطر تعلن توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة

الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلن توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة



الدوحة /سما/

أعلنت وزارة الخارجية القطرية توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لتوفير نحو 1.3 مليون لتر من الوقود لقطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم القطاعات الحيوية ومواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمبادرات الاستجابة الطارئة التي تنفذها الدوحة منذ اندلاع الحرب، ليرتفع إجمالي كميات الوقود التي قدمتها قطر إلى غزة إلى نحو 30 مليون لتر خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مارس 2026.

وتهدف المنحة الجديدة إلى المساهمة في استمرار تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الخدمية الأساسية، إلى جانب دعم مرافق البنية التحتية الإنسانية التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الأساسية.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن القطاع الصحي في غزة يحتاج إلى نحو 80 ألف لتر من الوقود يومياً لضمان استمرار الخدمات الطبية. وبناءً على هذا المعدل، فإن الكمية المعلنة تكفي لتغطية احتياجات المرافق الصحية لمدة تقارب 16 يوماً.

غير أن مدة الاستفادة الفعلية قد تكون أقل من ذلك، في حال جرى تخصيص جزء من الشحنة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والخدمات الإنسانية الأخرى التي تعاني بدورها من نقص حاد في الوقود.

ولم تكشف وزارة الخارجية القطرية أو الأمم المتحدة عن جدول زمني محدد لبدء تسليم الكميات المعلن عنها أو آلية توزيعها داخل القطاع.

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