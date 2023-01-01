لا هدنة في غزة.. الرصاص الإسرائيلي يحصد أرواحاً جديدة والتفجيرات تهز الأحياء السكنية

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الـ345 من سريان الاتفاق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنين محمد ناصر البيوك وسعيد برهم، إلى جانب إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح متفاوتة.

واستشهد محمد ناصر البيوك جراء غارة جوية استهدفته في منطقة النهر البارد شرق المسلخ التركي جنوب غربي مدينة خان يونس. ويُعد البيوك ثالث شهيد من بين أشقائه، وكان يعمل شرطياً في وزارة الداخلية بغزة.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن سعيد برهم من بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، متأثراً بجراح أصيب بها خلال هجوم إسرائيلي وقع جنوب المدينة العام الماضي.

وفي خان يونس أيضاً، أصيب فجر الجمعة مواطنان برصاص قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المصابين في المدينة إلى خمسة منذ عصر الخميس. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه سواحل خان يونس.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير طالت عدداً من منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق المدينة.

حصيلة الشهداء والإصابات

ووفق الإحصائيات الطبية، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمسة شهداء و28 مصاباً.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1386 شهيداً، إضافة إلى 4784 مصاباً، فيما سُجل انتشال 831 شهيداً من مناطق مختلفة.

وبحسب البيانات المعلنة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,821 شهيداً و174,897 مصاباً.