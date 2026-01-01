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السفير طهبوب ينفي إشاعات حول عروض لبيع أملاك كويتيين في الضفة الغربية

الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير طهبوب ينفي إشاعات حول عروض لبيع أملاك كويتيين في الضفة الغربية



الكويت /وكالات /

نفى سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب، ما يتم تداوله من إشاعات حول تقديم عروض لعدد من الملاك الكويتيين لبيع أملاكهم في الضفة الغربية.

وأكد طهبوب، في تصريحات لتلفزيون فلسطين اليوم الخميس، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، موضحا أن الأملاك المعنية هي أملاك كويتية خالصة، وأن أصحابها وحدهم يمتلكون حق التصرف بها.

وشدد السفير على أن السفارة تتابع ما يُثار من معلومات وإشاعات بهذا الشأن، مؤكدا أنها ستتخذ الإجراءات القانونية، وستلاحق قضائيا كل من يختلق أو يروج هذه الإشاعات بهدف الإساءة والتشهير.

وتقوم صفحات مشبوهة، بين فترة وأخرى، بنشر أخبار وإشاعات غير صحيحة تستهدف العلاقات الفلسطينية الكويتية، وكان آخرها ما جرى تداوله بشأن أملاك الكويتيين في فلسطين، في محاولة للإساءة والتشهير وتضليل الرأي العام.

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