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ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا

الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا



رام الله /سما/

ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4352.60 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4391.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 65.64 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.9% إلى 1785.55 دولارًا، وكسب البلاديوم 0.1% إلى 1292.47 دولارًا.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي إذ بدد انحسار المخاوف حيال انقطاع الإمدادات السعودية القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود ‌الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 104 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتًا، أو 0.69 بالمئة إلى 101.20 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان واحدا بالمئة تقريبا عند التسوية أمس الخميس.

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