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انقلاب الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار مساءً

الجمعة 18 سبتمبر 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقلاب الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار مساءً



رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يبقى الجو غائماً جزئي مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين وخاصة السائقين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية .

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