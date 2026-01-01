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رسالة سياسية من رقعة الشطرنج.. باكستان تنسحب أمام إسرائيل دعمًا للفلسطينيين

الجمعة 18 سبتمبر 2026 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة سياسية من رقعة الشطرنج.. باكستان تنسحب أمام إسرائيل دعمًا للفلسطينيين



وكالات /سما/

انسحب المنتخب الباكستاني للشطرنج من مباراته الافتتاحية ضد إسرائيل في أولمبياد الشطرنج العالمي الـ46 المقامة في سمرقند بأوزبكستان، ليمنح خصمه فوزاً تلقائياً بنتيجة (4-0)، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وفق ما أفادت تقارير صحفية.
وكان من المقرر خوض المواجهة في الجولة الأولى من القسم المفتوح للبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، إلا أن المنتخب الباكستاني امتنع عن إشراك أي من لاعبيه على الطاولات الأربع المخصصة، لتسجل اللوائح الرسمية اعتبار المنتخب الإسرائيلي فائراً بالانسحاب.
وأوضح رئيس الاتحاد الباكستاني للشطرنج، سيد ذيشان نقوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية نقلتها الصحافة الدولية، أن القرار يتماشى مع الموقف الدبلوماسي الرسمي لبلاده.
وقال نقوي: "قاطعنا المباراة تضامناً مع الشعب الفلسطيني"، مؤكداً التزام الاتحاد بسياسة ثابتة تحظر المشاركة في أي مباريات تتعارض مع التوجهات الحكومية. وأشار إلى أن المنتخب الوطني سيواصل خوض باقي جولات البطولة المستمرة حتى 27 أيلول/سبتمبر.
في المقابل، صرح رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، زفيكا باركاي، لصحيفة "جيروزاليم بوست" قائلاً: "لا يمكننا تغيير التوجهات السياسية أو العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ما يمكننا فعله هو الاستمرار في إظهار الجانب الإيجابي لإسرائيل من خلال الشطرنج"، مشيراً إلى استضافة القدس لبطولتين دوليتين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) لم يرد على طلبها للتعليق عبر البريد الإلكتروني حتى تاريخ نشر الخبر.

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