استطلاع إسرائيلي جديد: الليكود يواصل التراجع وآيزنكوت يتصدر مشهد المنافسة على رئاسة الحكومة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية استمرار تراجع شعبية حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حصل الحزب على 18 مقعدًا فقط في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، في مؤشر جديد على التحديات السياسية التي تواجه الائتلاف الحاكم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تصدر حزب "يشار!" بزعامة غادي آيزنكوت المشهد الانتخابي بحصوله على 23 مقعدًا، رغم تراجعه بمقدار مقعدين مقارنة بالاستطلاعات السابقة. وجاء حزب "معًا" بقيادة نفتالي بينيت في المركز الثاني بـ13 مقعدًا.

أما حزب "الديمقراطيون" وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، فحصل كل منهما على 9 مقاعد، فيما نال حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير 8 مقاعد.

توازن الكتل السياسية

وأظهرت النتائج حصول كل من أحزاب شاس ويهودوت هتوراه والقائمة العربية المشتركة على 7 مقاعد لكل منها، بينما حصد تحالف "الصهيونية الدينية - الهوية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين 6 مقاعد، وحصلت قائمة "رعام" العربية على 5 مقاعد.

كما تمكن حزبا "شعبك يا إسرائيل" و**"الاحتياطيون والاقتصاديون"** من تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%، ليحصل كل منهما على 4 مقاعد. وسجل حزب الاحتياطيين والاقتصاديين نسبة تأييد بلغت 3.5% مقابل 3.4% لحزب "شعبك يا إسرائيل".

وعلى مستوى الكتل، حافظ الائتلاف الحكومي الحالي على 50 مقعدًا، بينما ارتفع رصيد المعارضة الصهيونية إلى 54 مقعدًا، في حين استقرت الأحزاب العربية عند 12 مقعدًا.

آيزنكوت يتفوق على نتنياهو

وفي ما يتعلق بملاءمة الشخصيات لتولي رئاسة الحكومة، حافظ غادي آيزنكوت على تقدمه أمام بنيامين نتنياهو، إذ اعتبر 48% من المشاركين أنه الأكثر ملاءمة للمنصب، مقابل 40% لنتنياهو.

وأشار الاستطلاع إلى تقلص الفارق بين الرجلين إلى 8 نقاط مئوية مقارنة بـ12 نقطة في الاستطلاع السابق.

كما أظهرت النتائج منافسة متقاربة بين نتنياهو ونفتالي بينيت، حيث حصل الأخير على 44% مقابل 41% لنتنياهو. وفي المقابل، احتفظ نتنياهو بأفضلية طفيفة أمام أفيغدور ليبرمان بنسبة 42% مقابل 38%.

تأييد إسرائيلي لمساعدة السعودية ضد الحوثيين

وتطرق الاستطلاع أيضًا إلى موقف الإسرائيليين من تقديم دعم للسعودية في مواجهة الحوثيين، حيث أيد 54% من المشاركين تقديم المساعدة، بينهم 38% ربطوا ذلك بإبرام اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، في حين أيد 16% تقديم الدعم حتى دون مقابل سياسي مباشر.

في المقابل، عارض 26% من المستطلعة آراؤهم تقديم أي مساعدة إسرائيلية للسعودية، بينما لم يحسم 20% موقفهم من القضية.

وأُجري الاستطلاع يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول، وشمل عينة تمثيلية من الإسرائيليين اليهود والعرب فوق سن 18 عامًا، بهامش خطأ بلغ 4%.