رسالة نارية من باكستان إلى إيران: كبحوا الحوثيين أو المنطقة نحو تصعيد خطير

وكالات /سما/

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مارس ضغوطاً على إيران لكبح جماعة الحوثي ووقف هجماتها المتصاعدة ضد السعودية، في ظل تنامي المخاوف الإقليمية من اتساع رقعة التوتر وتهديد أمن المنطقة.

ووفقاً للصحيفة، أبلغ مسؤولون باكستانيون الجانب الإيراني بضرورة توجيه رسالة حازمة إلى الحوثيين لوقف التصعيد، محذرين من أن إسلام آباد قد تجد نفسها مضطرة للوفاء بالتزاماتها الدفاعية تجاه المملكة العربية السعودية إذا ما فعّلت الرياض بند الدفاع المشترك الوارد في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين العام الماضي.

وأشارت المعلومات إلى أن المشير عاصم منير، الذي يُنظر إليه باعتباره صاحب النفوذ الأبرز في باكستان، ناقش الملف خلال زيارته الأخيرة إلى طهران ولقاءاته مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد من كبار المسؤولين، كما واصل اتصالاته المباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان آخرها الخميس الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة على فحوى المحادثات، شدد منير مراراً على ضرورة وقف الهجمات الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية ومنشآت الطاقة الحيوية، مذكراً بالتزامات باكستان الاستراتيجية تجاه المملكة، من دون أن يطلق تهديدات مباشرة.

وقال مسؤول باكستاني مطلع إن طهران تصف الأزمة بأنها "نزاع بين السعودية واليمن"، إلا أن مؤشرات عديدة توحي بأن استمرار التصعيد يصب في خدمة سياسات إيران الإقليمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تداعيات التصعيد الحوثي على أمن الملاحة في البحر الأحمر، ولا سيما في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة وتهديد حركة التجارة والطاقة الدولية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً لافتاً في الهجمات الحوثية، ما أثار مخاوف من تكرار سيناريوهات تعطيل الملاحة المشابهة لما يحدث في مضيق هرمز، بينما تواصل الميليشيا استهداف المدن والمنشآت الحيوية السعودية، الأمر الذي تدينه الرياض باستمرار باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للمدنيين.

وكانت السعودية قد أعلنت الخميس مقتل مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني بجروح خطيرة، جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وتم اعتراضها فوق محافظة الطائف، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.

وفي أعقاب الهجوم، أعربت باكستان عن إدانتها الشديدة للاعتداء الحوثي، مؤكدة أن استهداف المدنيين يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويعرّض أرواح الأبرياء للخطر.