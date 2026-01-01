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تصريحات نارية لترامب: قرار استئناف الهجمات على إيران بات وشيكًا

الخميس 17 سبتمبر 2026 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات نارية لترامب: قرار استئناف الهجمات على إيران بات وشيكًا



واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقترب من منعطف حاسم بشأن الحرب مع إيران، في ظل بحث إمكانية استئناف هجمات عسكرية واسعة النطاق بهدف إنهاء الصراع.

وأوضح ترمب أنه يريد الاستماع مباشرة إلى مواقف حلفائه في المنطقة قبل اتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة، وذلك خلال اجتماع مرتقب مع قادة ست دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وبحسب «أكسيوس»، كانت واشنطن قد أرجأت في أغسطس استئناف العمليات العسكرية الكبرى، بعد أن أعربت السعودية وقطر عن مخاوفهما من أن ترد إيران باستهداف منشآت الطاقة في السعودية.

وفي الوقت نفسه، أبقت إدارة ترمب على مستوى القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام، بهدف الحفاظ على الجاهزية في حال عودة العمليات القتالية واسعة النطاق.

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