إحباط ألف عملية قتل لاسرائيليين بالضفة .،نتنياهو يتوعد بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس

القدس المحتلة/ سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحاسب جميع المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر، مؤكداً أن "لا أحد محصن" من الملاحقة والاستهداف.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ماضية في أهدافها المتمثلة بـ"إسقاط النظام في إيران والقضاء على حركة حماس"، مشيراً إلى أن بلاده ستتعامل أيضاً مع حزب الله. كما أكد أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أحبطت أكثر من ألف محاولة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.

وأوضح أن النجاحات في إحباط التهديدات بالضفة الغربية ومنها منه الف عملية قتل لاسرائيليبن جاءت بفضل التنسيق بين جهاز الشاباك والجيش وكافة الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف عناصر حماس في قطاع غزة، وأن الحركة "ليست محصنة".

وفي الشأن الإيراني، قال نتنياهو إن أذرع إيران وقدرتها على تهديد إسرائيل "تلقت ضربات قاسية"، لكنه شدد على أن هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه.

من جانبه، قال وزير الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تواجه "واقعاً استراتيجياً صعباً"، مؤكداً استمرار العمليات لتحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية ومنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح لإيران أو لأي جهة أخرى بإعادة تسليح حماس، مشيراً إلى أن المعركة "لم تنته بعد"، وأن أمام إسرائيل أهدافاً إضافية في مواجهة إيران وعلى جبهات أخرى، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل "بقوة عسكرية وحكمة سياسية" لتحقيق أهدافها.