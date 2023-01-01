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انهيارات المباني تحصد 61 حياة في غزة.. و5 شهداء خلال 24 ساعة

الخميس 17 سبتمبر 2026 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيارات المباني تحصد 61 حياة في غزة.. و5 شهداء خلال 24 ساعة



غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,821 شهيدا، و174,897 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الصحة بغزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 شهداء، منهم 3 شهداء جدد، و2 شهيد متأثرين بجراحهم، إضافة إلى 28 مصابا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,386، والمصابين إلى 4,784 ، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ونوهت الصحة ان انهيار مبنى أسفر عن وفاة 21 مواطنًا وإصابة أكثر من 14 آخرين، فيما لا يزال عدد من المواطنين في عداد المفقودين، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات جراء انهيارات المباني إلى 61 حالة.

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