  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الرواتب على طاولة الوزراء الثلاثاء.. ومساعٍ لصرف 50% للموظفين

الخميس 17 سبتمبر 2026 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرواتب على طاولة الوزراء الثلاثاء.. ومساعٍ لصرف 50% للموظفين



رام الله/سما/

تواصل الحكومة الفلسطينية مواجهة أزمة مالية متفاقمة تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بانتظام وبالكامل، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الإيرادات التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يزيد الضغوط على الخزينة العامة ويقيد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ووفقًا لمصدر في وزارة المالية، من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل موعد صرف الدفعة المقبلة من الرواتب ونسبتها، في إطار الجهود المبذولة لتوفير السيولة المالية اللازمة. وأشار المصدر إلى أن هناك توجهًا لصرف 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل، على غرار الدفعة التي تم صرفها الشهر الماضي.

وتواصل الحكومة ووزارة المالية العمل على تأمين الموارد المالية المتاحة، عبر تكثيف الجهود لحشد أكبر قدر ممكن من الأموال، بما يتيح صرف جزء من الرواتب للموظفين في أقرب وقت ممكن.

وتعكس هذه الأزمة مجموعة من التحديات المالية الأوسع التي تواجهها السلطة الفلسطينية، لا سيما في ظل اعتمادها على أموال المقاصة كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى الضغوط المتعلقة بالنظام المالي وآليات التحويلات المصرفية. وفي هذا السياق، وافقت المصارف الإسرائيلية مؤخرًا على تمديد تقديم خدماتها للمصارف الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بما يضمن استمرار معالجة المدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية ورواتب الموظفين.

ويبقى الحسم النهائي بشأن موعد صرف الرواتب ونسبة الدفعة المقبلة مرهونًا بنتائج المشاورات والترتيبات المالية التي تعمل عليها الحكومة، وبالقرارات التي ستصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وسط حالة من الترقب بين الموظفين لمعرفة تفاصيل الصرف المنتظر.

الأكثر قراءة اليوم

"أميركا ليست تابعة لإسرائيل".. فانس يطلق تصريحات غير مسبوقة بشأن نتنياهو

الحوثيون دمروا مستقبل ايلات .. رئيس موانئ إسرائيل: هناك حاجة ماسة لإيجاد بدائل استراتيجية وجسور برية بدلًا عن باب المندب

غوتيريش: إسرائيل ترفض تطبيق خطة السلام بصيغتها الحالية.. وحل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية

"إسرائيل المقبلات ونحن الطبق الرئيسي".. هاكابي: الولايات المتحدة لم تدافع عن إسرائيل منذ 1948

آرسنال يقلب تأخره ويسحق تشيلسي بثنائية في ديربي لندن

إطلاق سراح إسرائيلي من أصول كردية بعد 11 عاماً خلف القضبان في كردستان

الأخبار الرئيسية

تقرير استخباراتي أمريكي يحذر من تسرب تقنيات «إف-35» إلى الصين عبر السعودية

"إسرائيل المقبلات ونحن الطبق الرئيسي".. هاكابي: الولايات المتحدة لم تدافع عن إسرائيل منذ 1948

قناة عبرية : حماس تتجنب الرد على الاغتيالات خوفًا من رد إسرائيلي عنيف

يديعوت تكشف : إسرائيل تستعد لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة

واشنطن ترفض منح الرئيس عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة