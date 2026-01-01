قناة عبرية : حماس تتجنب الرد على الاغتيالات خوفًا من رد إسرائيلي عنيف

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، أن حماس لا تنوي الرد بأي عمل ضد إسرائيل بعد الاغتيالات الأخيرة التي طالت قادة بارزين في كتائب القسام.

وبحسب مزاعم القناة العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، ينبع هذا القرار الصريح من خوف حماس الشديد من رد إسرائيلي.

ووفقًا للقناة، تدرك حماس أن الجيش الإسرائيلي يمتلك اليد العليا في ساحة المعركة، ولذلك لا ترغب في منحه ذريعةً لاستئناف الحرب ودخول المنطقة برًا.

وأشارت إلى أنه لهذا السبب، اتخذ القرار بتحمل تبعات العمليات التي أسفرت عن اغتيال العديد من الشخصيات البارزة.

وكانت إسرائيل في الأيام الماضية اغتالت قائد لواء رفح نائل أبو عبيد، في غارة استهدفته بخيمة في مواصي خان يونس.

كما اغتيل منذ أكثر من أسبوع قائد لواء خان يونس، محمد اليازوري، في غارة استهدفته وهو يسير على الأقدام في مواصي خان يونس.