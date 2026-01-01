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الانتخابات الاسرائيلية: آيزنكوت يتصدر والليكود يتراجع ومعسكر نتنياهو يتقدم

الخميس 17 سبتمبر 2026 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات الاسرائيلية: آيزنكوت يتصدر والليكود يتراجع ومعسكر نتنياهو يتقدم



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل أن حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت يتصدر بـ22 مقعدًا، فيما يتراجع الليكود إلى 18 مقعدًا، لكن معسكر بنيامين نتنياهو يعزز قوته ويصل إلى 54 مقعدًا، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 ونشرت نتائجه مساء الأربعاء، فإن حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت يحصل على 12 مقعدًا، بعد تراجعه بمقعد عن الاستطلاع السابق، فيما يحافظ "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 10 مقاعد.

ويحصل التحالف بين "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش و"زيهوت" برئاسة موشيه فيغلين على 8 مقاعد، وهي النتيجة نفسها التي تسجلها كل من "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وتحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد، فيما تنال "يهدوت هتوراه" و"شاس" 7 مقاعد لكل منهما. وترتفع قوة قائمة "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر إلى 6 مقاعد، وهي النتيجة نفسها التي تسجلها القائمة الموحدة.

وتبقى قائمة يوعاز هندل ويارون زليخة تحت نسبة الحسم، رغم اقترابها منها، إلى جانب حزب "الجمهور الحريدي"، فيما يسجل "كاحول لافان" برئاسة بني غانتس نتيجة تقل عن 1% من الأصوات.

وتُظهر صورة الكتل تحولًا مقارنة باستطلاع القناة السابق؛ إذ يحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدًا، مقابل 52 للكتلة التي تشكلها الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا من أصل 120.

وفي سؤال حول الأنسب لرئاسة الحكومة، اختار 45% من المشاركين آيزنكوت، مقابل 36% لنتنياهو، فيما أجاب 19% بأنهم لا يعرفون.

وتناول الاستطلاع كذلك الجدل المتواصل حول فيلم "نازا"، الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين بشأن استهداف المدنيين في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة، بعد فوزه هذا الأسبوع بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانوا يصدقون ما يطرحه الفيلم حول القتل المتعمد في غزة، قال 68% من المشاركين إنهم لا يصدقون هذه الادعاءات، مقابل 13% قالوا إنهم يصدقونها، فيما أجاب 19% بأنهم لا يعرفون.

وفي سؤال آخر بشأن منع عرض الفيلم في إسرائيل، أيد 48% منع عرضه، مقابل 32% عارضوا حظره، فيما قال 20% إنهم لا يعرفون.

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