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يديعوت تكشف : إسرائيل تستعد لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة

الخميس 17 سبتمبر 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف : إسرائيل تستعد لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري جديد على غزة في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على نزع سلاح حركة حماس.

وفي تقرير لها، الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول، أوضحت أن القيادة الجنوبية في الجيش تعزز مواقعها على طول الخط الأصفر، وتواصل شن ضربات مستهدفة، زاعمة أن حماس تعيد بناء قدراتها.

ولفتت إلى أن إسرائيل تمارس الآن سيطرة عسكرية أوسع على أجزاء من القطاع، إلا أن هذه السيطرة تفرض تحديات معقدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه ما لم تسلّم الحركة سلاحها طواعيةً بموجب الإطار المدعوم من الولايات المتحدة، فقد يُؤمر الجيش في نهاية المطاف بفرض ذلك بالقوة.

وقال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الأربعاء: "يدرك الجميع أن حماس لن تنزع سلاحها ولن تدمر جميع الأنفاق، والجيش مستعد، إذا صدرت إليه الأوامر بالقضاء على حماس، لإتمام المهمة حتى نتمكن من تنفيذ خطة الهجرة".

ولفتت يديعوت إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على وتيرة هجومية عالية تشمل تنفيذ ضربات مستهدفة وتدمير مستودعات أسلحة، وتعتبر القيادة الجنوبية هذه الهجمات وسيلة ضغط على حماس للدفع نحو اتفاق يتضمن نزع السلاح.

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