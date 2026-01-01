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الاحتلال يواصل خروقاته : غزة: قصف مدفعي قرب الخط الأصفر وغارة على حي التفاح

الخميس 17 سبتمبر 2026 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته : غزة: قصف مدفعي قرب الخط الأصفر وغارة على حي التفاح



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ344 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد ستة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال عملية اغتيال في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد محمد عيد والطفل عدي المريدي.

كما استشهد الصياد وسام الاقرع بنيران زوارق حربية اسرائيلية قبالة ساحل بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .

واعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن سعيد أسعد كريم واصابة اخرين بقصف منزل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد اثنين من المواطنين متأثرين بجراح أصيبا بها خلال الاسبوع باستهدافات بمدينة غزة وهما: المصاب أحمد صالح الشاعر (36 عاما) وصالح زياد مقداد .

وفجر اليوم أصيب مواطن باستهداف من طائرات الاحتلال لسطح مدرسة الدرج شرق غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة وشرقي مخيم البريج وشرقي بلدة القرارة بخان يونس جنوب القطاع.

وأطلقت آلية إسرائيلية النار تجاه عدد من الصيادين على شاطىء بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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